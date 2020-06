Vorarlberger Berge statt Himalaya

Nachdem die Trekkingreisen nach Nepal und in die Mongolei durch die Coronakrise abgesagt werden mussten, hat das Vorarlberger Reiseunternehmen Herburger mit Bergsport-Legende Alwin Leitner ein Programm für Vorarlberg zusammengestellt.

Die Reisebranche ist aktuell mit sehr großen Herausforderungen konfrontiert. Nach dem Corona bedingten "Shutdown" steht der Neustart an. Mit viel Aufwand wurden in den letzten Monaten Programme ausgearbeitet, damit Kunden unbeschwert Urlaub machen können.

Vorarlberg statt Himalaya

Wandern in Vorarlberg



Das Wanderprogramm wurde von Leitner exklusiv für Herburger Reisen erstellt. Herburger Reisen arbeitet mit Wanderhotels in verschiedenen Talschaften in Vorarlberg zusammen. Statt nach Nepal oder in die Mongolei führen die Reisen nach Brand in die Alpenregion Bludenz, nach Mellau, nach Oberlech und nach Warth-Schröcken. Nach vielen Jahren soll nun die Bergwelt im Ländle mit Gästen neu entdeckt werden. Alwin Leitner hofft jedenfalls, dass er dieses Mal statt dem majestätischen Himalaya vielen Urlaubern die Naturschönheiten und Highlights der Vorarlberger Bergwelt zeigen darf.