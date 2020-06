60 Prozent wollen Sommerurlaub in Österreich verbringen

Trotz der mittlerweile erfolgten Grenzöffnung zu den Nachbarländern planen 60 Prozent jener Österreicher, die einen Urlaub vorhaben, ihren Sommerurlaub heuer in der Heimat zu verbringen. Lediglich 28 Prozent wollen ins Ausland fahren, obwohl für fast doppelt so viele der Urlaub in einem anderen Land - meist am Meer - das Ideal darstellt, geht aus einer Gallup-Umfrage hervor.

Wer heuer trotz allem jenseits der österreichischen Grenzen Urlaub macht, bleibt laut den 1.000 zwischen 10. und 15. Juni repräsentativ Befragten in der Nähe, so das Institut in einer Aussendung: Ein Drittel dieser Nachbarschafts-Urlauber fährt nach Kroatien (32 Prozent). Nummer zwei der Ziele ist Italien (15 Prozent), gefolgt von Griechenland (8 Prozent), den Nachbarländern Ungarn, Tschechien oder Slowakei (7 Prozent), Deutschland (7 Prozent) sowie Spanien und den Kanarischen Inseln (7 Prozent) und der Türkei (4 Prozent). Unter "ferner liefen" rangieren mit je zwei Prozent Zypern, Großbritannien/Schottland, Frankreich und Zypern.