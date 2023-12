Vorarlberger aufgepasst: Der Steuerausgleich für 2023 wird sich besonders lohnen!

Die Arbeitnehmerveranlagung: Millionen Euro werden jedes Jahr liegen gelassen – Gerade im nächsten Frühjahr wird sich der Lohnsteuerausgleich für 2023 aber bei vielen Steuerpflichtigen besonders rentieren.

Wie in jedem Jahr ermöglicht die Arbeitnehmerveranlagung Arbeitnehmern, Lehrlingen und Pensionisten, einen Teil ihrer Steuern zurückzufordern. Auch weil viele Österreicherinnen und Österreicher diese Möglichkeit nach wie vor nicht nutzen, fließen jährlich Milliarden Euro an Lohnsteuern an das Finanzministerium - so viel müsste es gar nicht sein. Laut Eva-Maria Düringer, AK-Steuerexpertin, liegt dies oft an Unkenntnis oder Fehlern bei der Dateneingabe.