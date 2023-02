AK mahnt: Assistent bei Finanz-Online lässt Beträge liegen

Die Arbeiterkammer Vorarlberg warnt vor der Verwendung des digitalen Assistenten bei der Arbeitnehmerveranlagung auf FinanzOnline.

Die vermeintliche Hilfestellung erkenne viele Steuersparpotenziale gar nicht - so könne das Tool Bürgern und Bürgerinnen hunderte Euro kosten. Man rate daher derzeit dringend davon an, den Assistenten in Anspruch zu nehmen, so Eva-Maria Düringer von der AK.