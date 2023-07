Vorsicht, Betrug: Das ist nicht das Finanzamt!

Das Bundesministerium für Finanzen warnt laufend vor verschiedenen Betrugsmaschen: Momentan versuchen Betrüger mit gefälschten E-Mails und SMS im Namen der österreichischen Bundesverwaltung an persönliche Daten von Bürgern zu gelangen.

Ob per E-Mail, SMS oder Telefon: Betrüger nutzen vielfältige Kommunikationskanäle: Derzeit werden gefälschte E-Mails und SMS im Namen von österreich.gv.at verschickt, um persönliche Daten von Bürgern zu erhalten.

Bundesverwaltung und Finanzamt nachgeahmt

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt vor der neuen Betrugsmasche. In den gefälschten Nachrichten behaupten die Betrüger, dass die Empfänger einen Online-Antrag ausfüllen müssen, um eine Rückerstattung zu erhalten. Als Absender scheint "oesterreich.gv.at" bzw. "Austria Government Digitaler Vertrieb und Service" auf.

Hier ein Beispiel für eine derartige Nachricht:

BMF meldet sich per Post oder FinanzOnline Databox

Das BMF stellt Informationen grundsätzlich in Form von Bescheiden per Post oder in die FinanzOnline Databox zu und fordert Bürger auch nie zur Übermittlung bzw. Herausgabe von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.