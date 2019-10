Vorarlberg: Wenn Schüler Schüler unterrichten

Die Bildungsdirektion Vorarlberg gibt Schülern die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem Lehrberuf zu machen.

Erste Kenntnisse für die Unterrichtsdurchführung

Interessierte Schüler bekommen zunächst in Workshops an der Pädagogischen Hochschule (PH) Vorarlberg grundlegende Fähigkeiten für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen vermittelt und erwerben erste Kenntnisse zur Planung und Durchführung von Unterricht. Bei Besuchen an der Partnerschule (je nach Wahl des Schülers eine Volks- oder Mittelschule) im Ausmaß von zwei bis drei Tagen können sie anschließend die erlernte Theorie in die Praxis umsetzen und aus erster Hand Erfahrungen zum Lehrberuf sammeln. Außerdem kann das gewählte Thema im Rahmen von zwei bis fünf Einheiten auch an der eigenen Schule unterrichtet werden.