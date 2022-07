Vorarlberg: Wehrlose Frau von fünf Männern missbraucht

Eine psychisch beeinträchtigte und wehrlose Frau soll in Vorarlberg von einer Gruppe von fünf Männern vergewaltigt worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigt das gegenüber VOL.AT.

Eine Frau soll von fünf Männern missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Feldkirch bestätigt gegenüber VOL.AT eine Meldung des Magazins "exxpress". Bei den fünf mutmaßlichen Tätern handelt es sich um afghanische Staatsbürger. Vier der Tatverdächtigen sitzen bereits in Untersuchungshaft, im fünften Fall wird noch am Mittwoch über die U-Haft entschieden, wie Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, gegenüber VOL.AT sagt.