Frau in Vorarlberg vergewaltigt: Was man bisher weiß

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat am Mittwochvormittag bestätigt, dass bereits vier der fünf mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft sind. Wie "Neue.at" berichtet, wurde auch über den fünften Mann die U-Haft verhängt.

Die mutmaßliche Vergewaltigung soll sich bereits im Februar 2022 in Bludenz ereignet haben. Die Ermittlungen liefen über die Polizeiinspektion Bludenz.

Was man bisher nicht weiß ...

Wollte die Polizei die Tat vertuschen?

Warum gibt es zu der möglichen Massenvergewaltigung keine Pressemitteilung? Wollte die Polizei die Tat gar "vertuschen"? Darüber spekuliert das Magazin "exxpress".

Wie VOL.AT in Erfahrungen bringen konnte, wurden die Pressestelle der Landespolizeidirektion und das Landeskriminalamt erst am Mittwoch über den Fall informiert. Auf VOL.AT-Anfrage heißt es aus der Landespolizeidirektion Vorarlberg in Bregenz, dass man kein Interesse daran habe, etwas geheim zu halten oder Informationen zurückhalten würde, außer es würde die Ermittlungen gefährden.