Vorarlberg: Wanderer stürzt in Lech in den Tod

Der 80-jährige Deutsche stürzt über steiles Gelände 30 Meter tief in den Tod. Eine andere Wanderin entdeckt den Toten.

Ein 80-Jähriger aus Baden-Württemberg ist auf einem Wanderweg in den österreichischen Alpen abgerutscht und 30 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Unglück sei am Dienstagnachmittag in Lech passiert, teilte die Polizei mit. Der Deutsche war bei seiner Wandertour alleine auf dem Lechwanderweg vom Fischteich Zug in Richtung Zugertal unterwegs