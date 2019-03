Vorarlberg: "Talent-Schau" zu Anfang Mai

Anfang dieser Woche ist der erste Zug der neuen Talent 3- Garnituren auf Vorarlberger Boden eingefahren. Mehrere neue Züge befinden sich derzeit im Rahmen des Zulassungsverfahrens für das Schienennetz in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu Messfahrten in Österreich.

“Deutlich mehr Platz”

Mit den modernen Talent 3-Zügen werde eine neue Ära im öffentlichen Verkehr in Vorarlberg eingeläutet, betont Rauch und unterstreicht einmal mehr das erklärte Ziel, in Vorarlberg den besten öffentlichen Verkehr außerhalb der Großstadt Wien anzubieten. Der neue Talent 3- Zug in Bregenz wird ein Höhepunkt im Programm der Festivitäten zu “150 Jahre Seelinie und Trajekt” am 4. und 5. Mai in Bregenz sein. “Dort können sich die Fahrgäste selbst ein Bild machen, welchen Komfort und welchen Platz die neuen Züge bieten. Mit der stetigen Zunahme der Fahrgastzahlen wurde es notwendig, das wir Züge bestellen, welche deutlich mehr Platz für alle bieten”, so Landesrat Rauch.