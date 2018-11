Vorarlbergs Zug der Zukunft: "Talent 3" erstmals in Österreich

Der künftige Nahverkehrszug für Vorarlberg, der "Talent 3", ist seit dieser Woche erstmals in Österreich unterwegs. Die nächsten Tage wird er auf den österreichischen Schienen ausführlich getestet.

Am Donnerstag feiern die ÖBB die Ankunft des ersten “ÖBB Cityjet TALENT3” von Bombardier in Österreich. Mit 104,5 Metern ist er der bisher längste Elektrotriebzug, den die ÖBB im Nah- und Regionalverkehr zu bieten haben. Das durchdachte und hochmoderne Innen- und Außendesign steht bereits. Jetzt wird die Fahrdynamik des “Talent 3” auf Herz und Nieren geprüft. Ab Mitte 2019 soll er dann pünktlich zur Gymnaestrada in Vorarlberg den regulären Fahrgastbetrieb aufnehmen Die Tiroler Fahrgäste dürfen ab 2020 im neuen Nahverkehrszug Platz nehmen.

Über Kufstein ab nach Innsbruck

Nachdem in den vergangenen Monaten intensiv an der Inbetriebsetzung gearbeitet wurde und die ersten statischen Zulassungstests abgeschlossen sind, ist der “Talent 3” nun für die nächste Testphase – die Fahrdynamik – bereit. Der Nahverkehrszug passierte gegen 13 Uhr bei Kufstein die Grenze nach Österreich. In Innsbruck wird der Elektrotriebzug nun mit Messradsätzen bestückt und anschließend die Fahrdynamik auf verschiedenen Streckenabschnitten in ganz Österreich getestet.