Vorarlberg: So wird der MPREIS in Hohenems aussehen

Hohenems - Für den geplanten MPREIS samt Kindergarten in Hohenems gibt es Computerbilder von der Außenansicht des Projektes und einem Bild der Räumlichkeiten des Kindergartens.

Der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger zeigt sich erfreut über die Verbesserungen in der Infrastruktur für die Region Erlach: “Mit dem MPREIS erhalten wir einen hochwertigen Nahversorger mit fairen Preisstrukturen, der hier in der Region einfach gefehlt hat. Noch erfreulicher ist dies in Kombination mit dem dreigruppigen Kindergarten.” Neben MPREIS samt Kindergarten wird dort auch ein Wohnbauprojekt mit leistbarem Wohnraum umgesetzt.