Vergabe beschlossen: MPREIS kommt nach Hohenems

In Hohenems rollen bald die Bagger an: Nebst dem Bau eines neuen Kindergartens wurde der Weg für den Bau des MPREIS geebnet. Der Baubeginn ist für den Winter 2018/19 vorgesehen.

Die Lebens- und Wohnqualität im Erlach werde durch den neuen Kindergarten und die Realisierung eines Wohnbauprojekts mit leistbarem Wohnraum “massiv erhöht”, so die Stadt via Aussendung. Das Projekt sei ein tolles Beispiel, das zeige, wie Synergien genutzt werden könnten.

Bürgermeister begeistert über einstimmigen Beschluss

“Mit diesem Beschluss werden in der Region Erlach gleich drei extrem wertvolle Infrastrukturverbesserungen möglich: Mit dem MPREIS erhalten wir einen hochwertigen Nahversorger mit fairen Preisstrukturen, der hier in der Region einfach gefehlt hat. Noch erfreulicher ist dies in Kombination mit dem dreigruppigen Kindergarten, der dabei helfen wird, den stetig wachsenden Bedarf nach Kinderbetreuung in unserer Stadt abzudecken. Und zusätzlich schaffen wir gemeinsam mit der Wohnbauselbsthilfe auch noch leistbaren Wohnraum. Die gemeinsame Nutzung und Planung ist auch aus städtebaulicher Sicht ein Vorzeigemodell für weitere Projekte”, so das Hohenemser Stadtoberhaupt Dieter Egger.