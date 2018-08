Vorarlberg: Skiproduzent Kästle erhält neuen Geschäftsführer

Der Herbst und somit auch der kommende Winter bringen bei Kästle in Hohenems nicht nur eine Reihe an neuen Skimodellen, sondern auch personelle Veränderungen.

Passionierter Skifahrer

Tinzl (37) hat in Innsbruck Internationale Wirtschaftswissenschaften und Jus studiert. Zudem ist der gebürtige Tiroler diplomierter Wirtschaftsprüfer. Er ist aktives Mitglied der Bergrettung und zähle Skifahren und Skitourengehen zu seinen großen Leidenschaften, teilte Kästle am Dienstag mit. Als Geschäftsführer will Tinzl am eingeschlagenen Kurs festhalten und kündigte einen Ausbau des Standortes sowie den Einstieg in den Langlaufsport an.