Vorarlberg: Sittenstrolch muss arbeiten gehen

Feldkirch - Ein 14-jähriger Schüler wurde nach Grapschereien zu 60 Stunden gemeinnütziger Leistung verdonnert.

Am Landesgericht Feldkirch musste sich jener junge Bregenzer verantworten, der von Dezember vergangenen Jahres bis Anfang März dieses Jahres in der Bregenzer Achsiedlung für Angst und Schrecken sorgte. Der Junge passte insgesamt 14 Mädchen und junge Frauen ab und belästigte sie. Zum Teil blieben die unfreiwilligen Annäherungen beim Versuch. Gegenstand des heutigen Prozesses waren jedoch lediglich drei Vorwürfe, bei den anderen Vorfällen war der Bursch erst 13 Jahre alt, somit noch nicht strafmündig. Von den drei angeklagten Vorfällen waren zwei Versuche und einmal betastete er ein Mädchen im Intimbereich und an den Brüsten.