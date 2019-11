Vorarlberg: SCR Altach finanziell weiterhin gut aufgestellt

Geschäftsführer Längle: "Für den SCR Altach war dies kein herausragendes, aber definitiv ein gutes Jahr."

Bei den Altacher Fußballern wurde die Saison 18/19 beschlossen. Trotz des anhaltenden sportlichem Tiefflugs in der Bundesliga blickt man auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurück. Der SCRA schoss das Vereinsjahr 2018/19 mit einem positiven Ergebnis ab. Nach dem Rekordgewinn im vorangegangenen Vereinsjahr 2017/18 erwirtschaftete der SCR Altach erneut einen Jahresüberschuss und konnte das Eigenkapital erhöhen.

Ergebnis Vereinsjahr 2018/19:

Christoph Längle, Geschäftsführer SCR Altach: „Es gilt immer den Blick auf das große Ganze zu richten. Wir haben den 9. Platz in der Österreichischen Bundesliga erreicht, ein positives Wirtschaftsergebnis erzielt und wichtige Fortschritte und Perspektiven in der Infrastruktur geschaffen. Für den SCR Altach war dies kein herausragendes, aber definitiv ein gutes Jahr. Die sportliche Etablierung in der höchsten Österreichischen Spielklasse, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Stabilität, ist auch zukünftig unser Ziel."