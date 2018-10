Vorarlberg: ÖVP fordert raschen Neubau der Anschlussstelle Dornbirn-Nord

Nicht nachvollziehen kann VP-Verkehrssprecher Daniel Steinhofer den Vorschlag des SPÖ-Vorsitzenden Martin Staudinger, die Verkehrsprobleme an der Autobahnanschlussstelle einem langwierigen Prüfverfahren zu unterziehen, wie er in einer Presseaussendung mitteilt:

„Es ist offenkundig, dass der bestehende Kreisverkehr immer wieder für umfangreiche Staus sorgt. Die Gründe für die Staus sind bekannt. Es ist deshalb völlig richtig, dass nun ein rascher Neubau in Angriff genommen wird, damit dieses Nadelöhr zwischen Dornbirn und Wolfurt beseitigt werden kann!“

Leistungsfähigkeit erhöhen

Oberse Priorität hat für Steinhofer die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Anschlussstelle. „Wichtig ist, dass die Fahrzeuge rascher auf der richtigen Spur sind und die Leistungsfähigkeit der geplanten Kreuzung höher ist als die des bestehenden Kreisverkehrs. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Verkehrsplaner des Landes die Wirkungen anderer Verkehrsinfrastrukturprojekte beim Umbau eines solchen Knotenpunktes berücksichtigen. Schließlich wurden in der Vergangenheit wiederholt Verkehrsstudien in Auftrag gegeben“, so der Verkehrssprecher der Vorarlberger Volkspartei abschließend.