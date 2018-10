Vorarlberg: Staudinger will bessere Lösung für Dornbirn-Nord

Martin Staudinger ist sich sicher, dass es eine bessere Lösung für die Verkehrsprobleme an der Anschlussstelle Dornbirn-Nord gibt, als den Kreisverkehr abzureißen.

„Ich bin dagegen, dass man um geschätzte 4,5 Millionen Euro das nächste Einzelprojekt startet . Es muss bedacht werden, dass es in Dornbirn bald eine dritte Autobahn-Anschlussstelle geben wird. Zudem wird mit der Anknüpfung an die S18 wieder eine neue Situation entstehen“, so der SPÖ-Vorsitzende.

„Politik sollte nicht nur kurzfristige Einzelmaßnahmen setzen. Politik muss langfristig und überlegt planen und auch umsetzen. Überstürzte und kurzfristige Lösungen sind am Ende immer teurer. Langfristig effektive Lösungen liegen derzeit viel zu lange in der Schublade – das muss sich ändern, hier brauchen wir einen Kulturwandel in der Politik“, so Staudinger.