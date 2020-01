Vorarlberg: ÖGB und AK mit neuer Regierung unzufrieden

"Kalte Progression erneut nicht angegangen." - Regierung orientiere sich an den Interessen der Unternehmen und nicht der Arbeitnehmer.

Der Nachfolger von Norbert Loacker sagt: "Auch Türkis-Grün wollen die ‚kalte Progression‘ nicht abschaffen. Es soll lediglich eine Anpassung der Grenzbeträge geprüft werden. Durch die heimliche Steuereinnahme werden den hart arbeitenden Menschen weiterhin Milliarden aus der Tasche gezogen." Dagegen würden Unternehmen mit der Senkung der Körperschaftssteuer weiter entlastet. Insgesamt zeige sich, dass in Verteilungsfragen die Unternehmensseite deutlich besser aussteigt als die Arbeitnehmer.

Stemmer: "Die Arbeitnehmer werden weiter geschröpft, damit Steuergeschenke für Unternehmen finanziert werden können." Und weiter: "In den meisten Bereichen wird leider der rechtskonservative Kurs von Türkis-Blau fortgesetzt", sagt Stemmer.

Viel Geld werde die Arbeitnehmer die geplante Pflegeversicherung kosten. "Wenn sich jeder selbst versichern muss, wird Gesundheit und Altern in Würde zur Kostenfrage", kritisiert Stemmer das Vorhaben massiv.

"Türkis-Grün lässt kritische Fragen offen"

„In einzelnen Teilbereichen sind Verbesserungen und der Wille zu einer Abkehr des Drüberfahrkurses der gescheiterten Ibizakoalition zu erkennen“, kann Stemmer auch Positives am neuen Regierungsprogramm finden. „Das Programm ist sicher besser im Vergleich zu dem der gescheiterten Ibizakoalition“, hält Stemmer vorab fest und nennt etwa die Bemühungen zu einem stärkeren Schutz des Klimas.

Alles in Allem....

Manuela Auer: "Neue Regierung mit Licht und Schatten!"

Auch die Verlagerung der Arbeitsmarktagenden weg vom Sozialministerium hin zu einem ÖVP-Ressort wird von Auer scharf kritisiert. „Damit orientiert sich die Arbeitsmarktpolitik noch stärker an den Interessen der Unternehmen.“ Viel zu wenig Bemühungen ortet sie bei der steuerlichen Entlastung der Arbeitnehmer. „Hoffentlich sind es schlussendlich aber nicht die Bürger, die die größte Kröte zu schlucken haben“, betont Auer.

„Es mangelt an steuerlicher Fairness, an Bildungschancen und sozialer sowie gesundheitlicher Absicherung“, benennt sie die größten Baustellen, die sich in den letzten Jahren ihrer Meinung nach aufgetan haben.