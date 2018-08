Vorarlberg: Neue Blum-Lehrwerkstatt für Elektrotechnik

Bregenz - Blum bildet Elektrotechnik-Lehrlinge ab September auch in Bregenz aus.

Neben den Ausbildungsstandorten Höchst, Dornbirn und Fußach finden Lehrlinge in Bregenz eine weitere Möglichkeit, um mit Blum in die Berufswelt zu starten.

Am größten Produktionsstandort von Blum, dem Werk 4 in Bregenz, können zukünftig Lehrlinge den Beruf Elektrotechnik mit Spezialisierung Automatisierungstechnik bei dem Vorarlberger Beschlägehersteller erlernen. An moderner Ausrüstung lernen Jugendliche, wie sie Produktionsanlagen aufbauen, programmieren, in Betrieb nehmen und warten. Im Austausch mit den Fachabteilungen im Werk 4 rüsten sich die Lehrlinge für ihre Zukunft.