Vorarlberg Milch: Kalb im Libanon kommt von Obmann-Stellvertreter

Das Kalb, das zum Schlachten in den Libanon gebracht wurde, kommt vom Hof von Reinhard Hofer, Obmann-Stellvertreter bei Vorarlberg Milch.

Im Interview mit den VN gab der Landwirt an nicht gewusst zu haben, wohin das Tier gebracht wird. "Wir haben das Kalb 2017 an einen Zwischenhändler in Schwarzach verkauft. Das war völlig legal. Ich hatte keine Ahnung, dass der Transport in ein Land wie den Libanon überhaupt möglich ist." Hofer fügt hinzu, dass er davon ausging, dass das Kalb innerhalb der EU bleiben würde.