"Vorarlberg Live": Wallner und Gewessler im Interview

Am Donnerstag zu Gast bei Gerold Riedmann in "Vorarlberg Live" werden Ministerin Leonore Gewessler und Landeshauptmann Markus Wallner sein.

Mit Landeshauptmann Markus Wallner wird Gerold Riedmann über den Impfplan des Landes, sowie die aktuelle Lage in Vorarlberg rund um Coronavirus, CoV-Tests und Impfungen sprechen.

Ministerin im Gespräch

Per Zoom wird Ministerin Leonore Gewessler bei "Vorarlberg Live" im Studio sein. Tagesaktuell geht es etwa um die Einführung von Pfand auf Plastikflaschen in Österreich. Darüber hinaus wird es, bei der Vielzahl an Ressorts die Gewessler als Bundesministerin betreut (Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), weitere spannende Fragestellungen geben.