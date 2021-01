Sagmeister über Corona: "Licht am Ende des Tunnels"

Der Vorarlberg Grafikdesigner und Wahl-New Yorker Stefan Sagmeister hat am Mittwoch bei "Vorarlberg Live" erzählt, wie er die Coronakrise miterlebt hat.

Gerade dank der in den letzten Wochen und Monaten geänderten politischen Situation in den USA, sehe er "Licht am Ende des Tunnels", meint Stefan Sagmeister, der seit Jahren in New York lebt.