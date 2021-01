Schredder-Affäre: Wohl doch nicht nur Drucker-Festplatten

Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli hat in "Vorarlberg live" über die neuesten Erkenntnisse aus dem Ibiza-U-Auschuss berichtet.

Im Ibiza-U-Ausschuss wurde am Mittwoch die Schredder-Affäre rund um die Zerstörung von ÖVP-Durckerfestplatten thematisiert. Die wohl wichtigste Erkenntnis ist, dass es sich nur bei drei der Festplatten um jene aus einem Drucker handelt. Die zwei weiteren sollen über eine derart große Speicherkapazität verfügen, dass eine Nutzung in Druckern unwahrscheinlich sei, so die Grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli in "Vorarlberg live" am Dienstagnachmittag.