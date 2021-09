Filzmaier, Löffler und Tittler bei Vorarlberg LIVE

Politologe Peter Filzmaier, Landesrat Marco Tittler und Russ-Preis-Träger Hubert Löffler sind am Freitag, ab 17 Uhr, bei Vorarlberg LIVE zu Gast.

Peter Filzmaier, Politologe

Im Öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es in Österreich keine Wahl von Bedeutung, die nicht von Peter Filzmaier analysiert wird. Der Politik- und Kommunikationswissenschaftler überzeugt mit seinen klaren, pointierten Analysen und seinem immensen Hintergrundwissen. Im Rahmen des FAQ Bregenzerwald ist Peter Filzmaier - gemeinsam mit ORF-Anchor Armin Wolf - als Speaker geladen und wird davor bei Gerold Riedmann über seine Rolle als "oberster Politikerklärer der Nation" sprechen.

Hubert Löffler, Russ-Preis-Träger 2021

Am Donnerstagabend wurde Hubert Löffler, Gründer des "Netz für Kinder", auf der Werkstattbühne mit dem Dr. Toni und Rosa Russ-Preis und Ring ausgezeichnet.

Landesrat Marco Tittler zur Sperre der "Senderbrücke"

Am Donnerstagmittag wurde die Senderbrücke aus Sicherheitsgründen per sofort für den motorisierten Verkehr gesperrt. Was sind die genauen Hintergründe und wie geht es mit der unter Denkmalschutz stehenden Brücke weiter? Darüber wird VN.at-Chefredakteur Gerold Riedmann bei Vorarlberg LIVE mit dem zuständigen Landesrat Marco Tittler diskutieren.