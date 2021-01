"Vorarlberg Live" mit Stefan Köb und "Izzi" Hämmerle

Am Montag zu Gast bei "Vorarlberg Live" sind Snowboarder Alessandro "Izzi" Hämmerle und Gastronom und Unternehmer Stefan Köb.

Alessandro Hämmerle hat am Sonntag das Weltcup-Rennen im Snowboard-Cross im italienischen Valmalenco gewonnen. Der Gesamtweltcupsieger der letzten Saison aus dem Montafon wird im Studio bei VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch über den aktuellen Erfolg und seinen sowie Sport generell in Zeiten der Corona-Pandemie sprechen.

Außerdem zu Gast bei "Vorarlberg Live" wird Gastronom, Unternehmer und stellvertretender Spartenobmann der Gastronomie in der WKV, Stefan Köb sein. Der Betreiber der Beachbar, der LuSt Bar und des Pier69 in Bregenz wird einen Einblick in die aktuelle Situation der Gastronomie geben und einen Ausblick auf Frühjahr und Sommer wagen.