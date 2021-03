"Vorarlberg LIVE" mit Live-Pressekonferenz des Landes

Mit Spannung wird heute die Schaltung zur Pressekonferenz betreffend den Corona-Cluster in Hörbranz um 17.30 Uhr erwartet. Außerdem zu Gast in der Sendung: Gesundheitsexperte Armin Fidler und FPÖ-Nationalratsabgeordneter Reinhard Bösch.

Nach dem Auftreten eines Corona-Clusters in der Volksschule Lochau, sowie in zwei Kindergärten in Hörbranz, wird das Land Vorarlberg um 17.30 Uhr in einer Pressekonferenz Details zum weiteren Vorgehen in diesen Fällen bekannt geben. Die Pressekonferenz mit LH Markus Wallner, Sicherheitslandesrat Christian Gantner, Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher und dem Hörbranzer Bürgermeister Andreas Kresser wird in "Vorarlberg Live" inklusive Schaltungen ins Landhaus übertragen.