Vorarlberg Live mit Ortner, Huber und Giesinger

Ab 17 Uhr auf VOL.AT: Christian Ortner, Medienmanager bei CH Media, Johannes Huber, freier Journalist in Wien und Markus Giesinger, Bürgermeister von Altach.

In der Schweiz ist das Gesundheitssystem seit Wochen überlastet. Die Schweizer Unispitäler fordern harte Maßnahmen und schärferes Handeln. Am Freitag entscheidet der Schweizer Bundesrat über weitere Maßnahmen. Christian Ortner, Medienmanager und Leiter digital bei CH Media wird im "Vorarlberg Live"-Studio mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch über die Situation bei den Eidgenossen sprechen.

Johannes Huber ist freier Journalist in Wien, betreibt die Seite dieSubstanz.at – Analysen und Hintergründe zur Politik, und wird per Video-Call über die aktuelle Corona-Situation in Österreich, die Innenpolitik und den Vergleich mit anderen Ländern sprechen.