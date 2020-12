Corona: Rückt Lockdown auch in der Schweiz näher?

Gesundheitssystem seit Wochen überlastet: Die Schweizer Unispitäler fordern harte Maßnahmen und schärferes Handeln vom Bundesrat.

Ab Mittwoch geht ganz Deutschland in den Lockdown, das öffentliche Leben wird angesichts der sich ausbreitenden Corona-Pandemie drastisch heruntergefahren. In der Schweiz entscheidet am Freitag der Schweizer Bundesrat über weitere Maßnahmen. Viele Optionen gebe es nicht, so Experten.

Spitäler drängen auf Lockdown

Fünf Schweizer Universitätsspitäler haben sich laut der "SonntagsZeitung" mit einem Brief an Bundesrat Alain Berset gewendet und "große Besorgnis zur aktuellen Lage" geäußert. Die Intensivbetten werden knapp, das Pflegepersonal ist an den Belastungsgrenzen angelangt und seit Oktober wurden 4.000 Operationen verschoben, berichten die Spitäler. Nach Weihnachten könne es zu einem Kollaps des Spitalswesens kommen, so die Sorge. Die Spitalsdirektoren fordern eine schweizweite Schließung von Restaurants, Geschäften, Museen, Kultur- und Sporteinrichtungen. Auch Skifahren müsse verboten werden. In den Städten solle eine einheitliche Maskenpflicht fixiert werden.