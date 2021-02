Vorarlberg live mit Einwallner und Köb

Nationalrat Reinhold Einwallner und WKV-Vertreter Stefan Köb sind am Montag bei Vorarlberg live zu Gast.

Die türkis-grüne Bundesregierung hat am Montag neuerlich mit Experten aus Medizin und Wissenschaft sowie mit Vertretern der Länder und Parlamentsparteien über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie beraten, unter anderem natürlich auch wie es mit der Gastronomie und Hotellerie weitergehen kann und soll.

Zur aktuellen Situation in der Gastronomie wird Stefan Köb mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer diskutieren.

"Causa Casinos" und Blümel

Am Dienstag findet die von der NEOS, FPÖ und SPÖ gemeinsam beantragte Sondersitzung im Nationalrat statt. Auslöser war eine Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Diese wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnet. Die WKStA begründet ihren Verdacht und die damit verbundene Hausdurchsuchung unter anderem damit, dass Blümel angeblich durch Intervention des damaligen Novomatic-Geschäftsführers Harald Neumann ein Treffen zwischen Kurz und Novomatic-Chef Graf herbeigeführt habe. Neben dem Kalendereintrag sieht die WKStA eine SMS Neumanns an den heutigen Finanzminister vom 10. Juli 2017 als Beleg. Darin bittet Neumann Blümel um einen Termin beim damaligen Außenminister und im Wahlkampf stehenden ÖVP-Chef Kurz, um über eine Parteispende sowie um Unterstützung "bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben", zu sprechen.