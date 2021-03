"Vorarlberg live" im Zeichen des Weltfrauentages

Am Weltfrauentag sprechen Ulrike Furtenbach, Patricia Zupan und Susanne Türtscher mit Moderatorin Bianca Oberscheider.

Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen weltweit am Weltfrauentag Gleichberechtigung und prangern Ungleichheit und Gewalt an. Immer noch ein aktuelles Thema. Wie sich das in den letzten Jahren, vor allem auch während Corona Pandemie entwickelt hat, und wo es noch Handlungsbedarf gibt, darüber spricht die Leiterin der IFS Gewaltschutzstelle Vorarlberg, Ulrike Furtenbach.