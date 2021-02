"Vorarlberg Live": Britische Covid-Mutation im Land

Am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" werden Prim. Univ.-Prof. Dr. Felix Offner von der Pathologie am LKH Feldkirch und Dr. Christoph Scheffknecht vom Vorarlberger Umweltinstitut zu Gast sein.

Bis Donnerstag sind laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher insgesamt 54 Personen in Vorarlberg positiv auf die britische Coronavirus-Variante getestet worden, darunter seien auch bereits wieder Genesene. Die brasilianische und die südafrikanische Variante wurden bisher nicht festgestellt.

Vorarlberg sequenziert seit Anfang Februar selbst im Institut für Pathologie am Landeskrankenhaus Feldkirch auf die neuen Varianten des Virus. Die Menschheit sei in einem Wettlauf, aber "wir liegen gut", so Institutsleiter Felix Offner. Bei "Vorarlberg Live" wird Offner mit VOL.AT Chefreporter Pascal Pletsch über die Virus-Mutationen und die Herausforderungen diesbezüglich für die nächsten Wochen und Monate sprechen.