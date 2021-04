Vorarlberg Lines: Kunde kann Ticket am Steg buchen

"Leinen Los!", heißt es morgen für Vorarlberg Lines. Die Schifffahrtssaison am Bodensee wird eröffnet. Alexandro Rupp, Geschäftsführer Vorarlberg Lines, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Aufgrund der Corona-Lage finden noch keine Linienfahrten statt, dafür werden aber Rundfahrten auf österreichischer und Schweizer Seite angeboten. Wie Geschäftsführer Alexandro Rupp, trotz starken Gewinneinbußen von 51 Prozent im Jahr 2020, in die neue Saison blickt, erzählte er am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".