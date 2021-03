Schwimmende Teststation eingerichtet

Das Bundesheer hat auf dem Motorschiff „Vorarlberg“ eine Teststation eingerichtet.

Testkapazitäten ausgebaut

Die Testkapazitäten in Vorarlberg wurden in den vergangenen Wochen deutlich erhöht. Aktuell können sich 145.000 Personen pro Woche kostenlos testen lassen. Etwa 130.000 Tests können in den acht Landes-, 68 Gemeinde-, sechs Bundesheer- und den 15 Test-Bus-Stationen abgewickelt werden, weitere 15.000 Tests in den 34 teilnehmenden Apotheken. Auch private Anbieter bieten Tests gegen Bezahlung an.