Vorarlberg: Leidinger wird von ÖVP-Liste gestrichen

Christian Leidinger, Unternehmer aus Bludenz wurde von der ÖVP-Liste von Simon Tschann gestrichen - es gehe dabei um Unstimmigkeiten und formelle Angelegenheiten.

Christian Leidinger ist per sofort nicht mehr auf der Liste von Bürgermeisterkandidat Simon Tschann. Als Hintergrund nennt Leidinger parteiinterne Unstimmigkeiten und formelle Gründe. "Politik hat mich immer schon sehr interessiert, doch galt ich bis dato als unparteiischer Kritiker und wollte dies auch bleiben", so Leidinger in einer Aussendung.

Wohnsitz als Zankapfel

Leidinger, Geschäftsführer der Zirbenbettmanufaktur "Die Koje" und der Fabrik Klarenbrunn Immobilien Gmbh, gibt in seiner Aussendung an, dass die Wohnsitzummeldung zu Problemen innerhalb der Partei geführt habe. Er habe sich entschlossen aus formellen Grünen seinen Hauptwohnsitz nach Bludenz zu verlegen - führ sei das aber reine Formsache gewesen, da sein Lebensmittelpunkt aufgrund der Betriebe ohnehin in der Alpenstadt gewesen sei. "Mir war klar, dass dies ein gewisses Risiko in sich bergen könnte, zu diesem Zeitpunkt stärkte mir aber die Partei in dieser Entscheidung noch den Rücken."