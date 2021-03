Vorarlberg: Leiblachtal - Seit Mitternacht Kontrollen

Seit Mitternacht dürfen nur jene Personen das Leiblachtal verlassen, die einen negativen Corona-Test vorlegen können.

Am Dienstag wurde die Ausreisetestpflicht angekündigt, seit Mitternacht wird nun kontrolliert. Beim Lokalaugenschein in der Nacht auf Donnerstag war die Lagen an den Kontrollstationen ruhig. Die Ausreisetestpflicht gilt bis 31. März, 24 Uhr.