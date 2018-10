Vorarlberg: Kessler-Betriebserweiterung bewegt die Gemüter

Nenzing - Die Gemeindevertretung Nenzing will sich vor der Entscheidung zur Betriebserweiterung vor Ort ein Bild machen.

Der Entsorgungsspezialist “Kessler bewegt’s” will sein Betriebsgelände im Galinawald mehr als verdoppeln und die Bodenaushubdeponie “Buachholz” erweitern. Diese Pläne haben in der Gemeinde für einigen Unmut gesorgt – die Liste „echt Nenzing“ brachte eine schriftliche Anfrage an die Agrargemeinschaften sowie an die Firma Kessler ein, weiters beantragte FPÖ-Gemeindevertreter Simon Breuss eine Volksabstimmung.