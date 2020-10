Vorarlberg: Kaufmann appelliert an Dornbirner

Nach steigenden Corona-Zahlen und einer 7-Tages-Inzidenz von über 300 appelliert Andrea Kaufmann an die Dornbirner.

Seit Tagen steigen die Corona-Zahlen in Vorarlberg rasant an, noch ist kein Abflachen der Kurve in Sicht. Spitzenreiter bei den Infektionen ist noch immer Dornbirner. In der Messestadt sind laut dem Dashboard des Landes derzeit 233 Personen mit dem Virus infiziert. Laut Kaufmann liegt die 7-Tages-Inzidenz bei über 300. Auch die Zahl der Covid-Patienten im Krankenhaus steige stetig an.