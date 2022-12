Vorarlberg: Jeder Dritte Fußgängerunfall auf Schutzweg

Pandemie erhöhte Sicherheit

Im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 war die Zahl der Schutzwegunfälle im Vorjahr und im Jahr 2020 jeweils um fast ein Drittel niedriger. In der Pandemie-Zeit wurde zwar in den Gemeinden und Städten viel zu Fuß gegangen, aber es gab weniger Autoverkehr. „Weniger Autoverkehr bedeutet mehr Sicherheit für Fußgänger“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Doch mit vier Todesopfern und 845 Verletzten war auch im Vorjahr die Zahl der auf Schutzwegen angefahrenen Fußgänger in Österreich hoch, weist der VCÖ auf Daten der Statistik Austria hin. Die meisten Schutzwegunfälle gab es im Vorjahr im Dezember mit 93, das waren fast doppelt so viele wie im März und April (jeweils 51). In der dunklen Jahreszeit nimmt der Anteil der Schutzwegunfälle stark zu. In den vergangenen drei Jahren passierten im Dezember und Jänner rund 40 Prozent der Verkehrsunfälle, bei denen Fußgänger verletzt wurden, am Schutzweg, wie die VCÖ-Analyse zeigt.