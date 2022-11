Dunkle Jahreszeit birgt Gefahr für Fußgänger

Aktuell häufen sich Verkehrsunfälle mit Fußgängern. Dunkelheit und schlechte Sichtverhätnisse bei Regen und Nebel leisten dabei einen merklichen Beitrag. Daher sollte das Motto speziell für Fußgänger lauten: "Sehen und gesehen werden."

Schwangere verletzt, 73-Jährige erfasst, 16-Jähriger gestreift

Um zu verdeutlichen, wie drastisch die Situation ist, hier drei beispielhafte Unfälle, allesamt in diesem Monat in Vorarlberg passiert, allesamt bei Dunkelheit.

29.11: Eine 19-Jährige fuhr gegen 19.35 Uhr mit ihrem PKW auf der Bahnhofstraße (L 202) in Bregenz von Lochau kommend in Fahrtrichtung Hard. Zur selben Zeit wollte eine 73-Jährige den Schutzweg auf Höhe der Landespolizeidirektion in Bregenz überqueren, wurde dabei von der PKW Lenkerin übersehen und durch den Aufprall circa zehn Meter durch die Luft geschleudert. (LPD am 30.11.22)

05.11: Gegen 17:30 Uhr wollte eine 25-jährige Schwangere die Lochbachstraße in Hard auf dem beleuchteten Schutzweg überqueren. Aufgrund des starken Regenfalls nahm ein 56-jähriger Pkw-Lenker aus Bregenz die Fußgängerin auf dem Schutzweg nicht wahr und erfasste diese frontal mit seinem Pkw. (LPD am 06.11.22)

Kürzere Tage - größeres Unfallrisiko

Auch die Statistik spricht eine klare Sprache: "Knapp die Hälfte der getöteten Zufußgehenden, nämlich 97 Personen, starb seit 2018 bei Dunkelheit", weiß ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé (Quelle: Statistik Austria). "Zwischen Oktober und Jänner ist der Anteil an Unfällen mit Fußgänger:innen am Gesamtunfallgeschehen deutlich höher als in den restlichen Monaten des Jahres". Die Statistik zeigt deutlich, dass über den Tag verteilt die meisten Unfälle mit Fußgängern zwischen 17 und 18 Uhr passieren - im Herbst und Winter ist es zu dieser Uhrzeit bereits dämmrig und dunkel. "Vergleicht man die drei Winter- mit den drei Sommermonaten, so geschehen im Winter zwischen 17 und 18 Uhr um 77 Prozent mehr Unfälle mit Personen, die zu Fuß unterwegs sind, als im Sommer. Hier ist eindeutig ein Zusammenhang zwischen früherer Dunkelheit und erhöhtem Unfallrisiko für Zufußgehende erkennbar", so Nosé.