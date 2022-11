Zeugenaufruf: Pkw rammte Fahrradfahrer in Lustenau und beging Fahrerflucht

In Lustenau kam es am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Autofahrer beging daraufhin Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am 24.11.2022 gegen 10.30 Uhr mit einem dunkelfarbigen Mittelklassewagen in Lustenau im Bereich der Schillerstraße in die Reichsstraße. Dabei kollidierte dieser mit einem Fahrradfahrer, welcher durch den Aufprall zu Sturz kam und sich verletzte. Der unfallbeteiligte Pkw-Lenker fuhr daraufhin einfach weiter. An seinem Fahrzeug dürfte vermutlich im Bereich des rechten Kotflügels Sachschaden entstanden sein. Zeugen des Unfalls beziehungsweise der beteiligte Autolenker werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau (Tel. +43 (0) 59 133 8144) zu melden.