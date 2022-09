Vorarlberg: Impfempfehlung gegen Affenpocken für Risikogruppen

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher informiert über aktuelle Impfempfehlungen für Personen mit Risikoverhalten, Gesundheitspersonal und Kontaktpersonen

Erster Affenpocken-Fall im Mai 2022

Im Mai 2022 ist in Österreich der erste Fall von Affenpocken aufgetreten. In Vorarlberg wurden bisher vier infizierte Personen registriert. Mit Stand 19. August 2022 wurden in Österreich bisher 217 Fälle der Virus Erkrankung gemeldet. Betroffen sind derzeit in erster Linie Personen mit häufig wechselnden sexuellen Kontakten.