Erotikstar spricht über seine schmerzhaften Affenpocken

Der Erotikstar Silver Steele litt drei Wochen lang an der Krankheit. Auf Social Media dokumentierte er seinen Verlauf.

Komisches Brennen unterhalb des Mundes und kleine Blasen am Kinn: Erotikstar Silver Steele bemerkte bereits am 11. Juli 2022 diese Symptome. Zuerst dachte der 40-jährige Mann aus Houston (Texas), dass es Rasurbrand wäre, doch schon bald folgte die Diagnose: Affenpocken.

Der 40-Jährige weiß bis heute nicht wo oder wann er sich angesteckt hat, die Kontaktverfolgung blieb leider erfolglos. Aber der Erotikstar ließ sich in seiner Quarantäne nicht unterkriegen und dokumentierte auf Social Media seinen Affenpocken-Verlauf. "Mein Ziel dabei ist es nicht, jemanden zu verärgern – sondern aufzuklären", so der 40-Jährige. "Nicht jeder zeigt Symptome auf die gleiche Weise, aber mir wurde von mehr als einem Fachmann gesagt, dass mein Fall ein 'klinisch perfektes' Beispiel ist."

"Diese Pusteln können sehr schmerzhaft sein, andere haben sie an ihren Genitalien oder im anorektalen Bereich, was den Gang zur Toilette zur Qual macht. Wenn du jemanden kennst, der darunter leidet, wende dich an ihn und sieh nach ihm, da er sich möglicherweise wirklich allein fühlt. Ein freundliches Wort reicht schon aus", so Silver Steele in einer Botschaft.