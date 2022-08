Dieser Mann hat Covid, HIV und Affenpocken gleichzeitig

Ein 36-jähriger Mann aus Italien hat sich mit allen drei Krankheiten infiziert. Für die Wissenschaft ist es der erste Fall einer Dreifachinfektion.

Dieser doch sehr eigenartige Fall wurde kürzlich von Wissenschaftlern im "Journal of Infection" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um den ersten Dokumentierten Fall. Laut diesem Bericht soll der Mann im Juni 2022 ein paar Tage in Spanien gewesen sein und dort ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Männern gehabt haben. Neun Tage nach seiner Rückkehr kämpft der 36-Jährige mit Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Außerdem vergrößern sich plötzlich seine Lymphknoten und auch ein Corona-Test fällt positiv aus.

In kürzester Zeit angesteckt

Der Italiener bleibt zunächst in Quarantäne Zuhause aber sein Zustand verbesserte sich einfach nicht. Zu allem Übel bekam er dann auch noch Hautausschläge im Gesicht sowie an anderen Körperstellen, auch Pusteln kommen hinzu. Dann wird er in einem Krankenhaus in Catania (Sizilien) genauern Untersuchungen unterzogen. Jetzt waren auch seine Leber und Milz vergrößert.