Vorarlberg: Güterterminal stellt die Weichen für die Zukunft

Wolfurt - Am kommenden Montag geht der neue ÖBB-Güterterminal in Vollbetrieb. Heute wird er offiziell eröffnet.

Der Motor Wirtschaft brummt. Das macht sich auch im ÖBB-Güterzentrum in Wolfurt bemerkbar. Mittlerweile werden dort pro Monat so viele Container umgeschlagen wie im gesamten Jahr 1992. Eine Kapazitätserhöhung war dringend erforderlich. In den vergangenen über dreieinhalb Jahren wurde der Terminal daher in drei Bauetappen erweitert. Am Freitag wird das Großprojekt offiziell eröffnet.