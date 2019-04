Vorarlberg: Grüne unterstützen Rauch-Volksabstimmung

Der eingebrachte Antrag zur Volksabstimmung der Bürgerinitiative Ludesch über die Betriebserweiterung der Firma Rauch findet die Unterstützung der Vorarlberger Grünen.

Kein Einzelfall

Der Fall in der Gemeinde Weiler habe gezeigt, dass sich der Widerstand der Bürger lohnen könne. “Auf Druck der Bevölkerung hin, wurde in Weiler die Herausnahme von Böden aus der Landesgrünzone verhindert und eine deutlich kleinere Fläche in Dornbirn für die Betriebserweiterung der Firma Ölz gefunden. Wir wollen, dass auch Ludesch über eine bessere Lösung nachdenkt”, so Tomaselli in einer Aussendung.