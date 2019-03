Vorarlberg: Grüne fordern Unterstützung für Schülerstreiks

Die Grünen in Vorarlberg fordern die aktive Unterstützung von Schüleraktionen für den Klimaschutz.

„Sich für die eigene Zukunft einzusetzen, ist nicht Schulschwänzen sondern politische Bildung“, sagt der Grüne Klubobmann Adi Gross. Zuvor zeigten sich Landesschulrätin Barbara Schöbi-Fink und die Bildungsdirektion skeptisch gegenüber den geplanten Schülerstreiks für den Klimaschutz am Freitag in Vorarlberg. Eine Teilnahme an der Demonstration während der Unterrichtszeit bedeute ungerechtfertigtes Fernbleiben von der Schule unds könne nicht entschuldigt werden.

„Ich erwarte mir von der zuständigen Landesrätin Schöbi-Fink Unterstützung und nicht Verhinderung dieser wichtigen Aktion. Diese jungen Leute setzen sich für ihre Lebensgrundlagen ein, das ist ja was Positives“, so Gross.

Lebensgrundlagen stehen auf dem Spiel

Diese ständen nämlich für die junge Generation auf dem Spiel. „In Tirol kann nach Ansuchen eine Freistellung für SchülerInnen an der Demo genehmigt werden, das sollte auch in Vorarlberg möglich sein und empfohlen werden“, fordert Gross. Denn die Jugendlichen seien schlussendlich die Leidtragenden dessen, was heute im Klimaschutz versäumt wird. „Zurecht sagen sie, wozu in die Schule gehen, wenn wir keine Zukunft haben“, bringt es Gross auf den Punkt.