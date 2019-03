Vorarlberg: Staudinger steht an der Seite streikender Schüler

SPÖ-Chef Martin Staudinger stellt sich hinter die Schüler, die am kommenden Freitag für den Klimaschutz auf die Straße gehen.

„Ich bin der Meinung, dass die jungen Leute das Recht auf eine intakte Umwelt haben. Es geht dabei um nichts weniger als um ihre Zukunft. Bislang wurden sie aber von der Politik nicht ernst genommen. Das muss sich ändern. Daher halte ich die Teilnahme an einem internationalen Streiktag für absolut legitim“, erklärt Staudinger seinen Standpunkt.

Staudinger äußert großes Verständnis dafür, dass der Streik während der Unterrichtszeit stattfindet. Denn damit würden die Jugendlichen ihren Anliegen viel mehr Gehör verschaffen. Die Vorarlberger Schulen akzeptieren die Teilnahme an der Demonstration während der Schulzeit allerdings nicht als Entschuldigungsgrund. Schülerinnen und Schüler, die für ihre Zukunft auf die Straße gehen, müssen entweder andere Gründe angeben oder werden mit unentschuldigten Fehlstunden bestraft.

Tirol, Kärnten und das Burgenland machen es vor: Dort gilt die Demoteilnahme im Einvernehmen mit dem Klassenvorstand als Entschuldigungsgrund. Vorarlberg sollte sich an dieser fortschrittlichen Regelung orientieren, schlägt der SPÖ-Chef vor. Die Klassenvorstände haben auch im Blick, ob es wichtige Gründe gibt, die gegen eine Teilnahme sprechen – wie etwa eine Prüfung oder ähnliches. Daher ist es eine gute Idee, ihnen die Entscheidung zu überlassen, erklärt Staudinger.

Teilnahme soll Entschuldigungsgrund sein

Martin Staudinger appelliert daher an die Vorarlberger Bildungsdirektion, ihre Haltung zu überdenken und die Regelung in Tirol, Kärnten und Burgenland zu übernehmen. „Der Klimawandel wurde viel zu lange ignoriert. Wir sollten den jungen Leuten dankbar sein, dass sie das Thema jetzt energisch anpacken. Die mindeste Unterstützung ist, dass wir ihren Einsatz für Klima und Umwelt als Entschuldigungsgrund für das Fernbleiben vom Unterricht akzeptieren“, so Staudinger.