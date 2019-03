Bregenz - #fridaysforfuture: Am Freitag finden weltweit Schülerstreiks für den Klimaschutz statt – auch im Ländle.

Vorarlbergs Schüler haben es satt. Großkonzerne pumpen endlos Schadstoffe in die Luft, die Weltmeere ersticken im Müll, die Temperaturen steigen unaufhörlich weiter. „Viele Erwachsene kommen ihrer Verantwortung nicht nach, das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen. Wir – die junge Generation – sind die Leidtragenden dessen, was heute versäumt wird. Am Freitag machen die Vorarlberger Schüler ernst und laden – gemeinsam mit Schülern, Lehrlingen und weiteren jungen Menschen in 150 Ländern weltweit – zum Schülerstreik“, sagt Alexandra Seybal von der Aktion Kritischer Schülerinnen gegenüber WANN & WO und fügt hinzu: „Das Motto lautet nicht: Make the World great again, sondern ,Make the World Greta again!‘“ Bereits am 22. Februar machten die Schüler mobil, 250 junge Menschen aus ganz Vorarlberg und über die Landesgrenzen hinaus, folgten dem Aufruf.