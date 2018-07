Vorarlberg: Graffiti-Vandale schlägt in Lustenau zu

An der Zugangstüre des Pumpwerks in Lustenau wurden die Initialen "RUP" endeckt. Dieselben wurden in den vergangnen Wochen bereits bei Sachbeschädigungen in Hohenems benutzt.

Auf der Eingangstür zum Pumpwerk in der Lustenauer Zellgasse prangen die Initialen “RUP”, offenbar mit einem Filzstift geschrieben. Die Polizei nimmt an, dass die Sachbeschädigung im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 20. Juli diesen Jahres begangen worden sein muss.

Bereits in den vergangenen Wochen tauchte das Zeichen mit denselben Initialen an mehreren Stellen in Hohenems auf. Die Polizei Lustenau bittet um Hinweise (059 133 8144).